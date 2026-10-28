Pedro Sánchez: “España no puede asumir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que España declarará tres días de luto oficial por el accidente ferroviario registrado en la provincia de Toledo, que ha dejado 68 víctimas mortales y decenas de heridos. Desde el puesto de mando instalado en el lugar del siniestro, el jefe del Ejecutivo ha trasladado su solidaridad con los afectados y ha asegurado que se investigarán las causas de lo ocurrido hasta esclarecer todas las circunstancias.

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“Hoy toda España está de luto”, ha afirmado Sánchez, quien ha expresado su empatía con los familiares de las víctimas y ha deseado una pronta recuperación a los heridos. “Detrás de cada una de las personas que han fallecido hay vidas rotas, hay familias quebradas, mucho dolor”, ha señalado.

El presidente ha subrayado que la prioridad en estos momentos es atender a las víctimas y sus allegados, localizar al mayor número posible de personas con vida y ofrecer asistencia tanto material como psicológica a los afectados por la tragedia.

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Asimismo, ha destacado la labor de los servicios de emergencia, Protección Civil y el conjunto de profesionales que están trabajando en el lugar del accidente, así como la colaboración entre las distintas administraciones e instituciones.

Sánchez promete llegar hasta el final en la investigación Sobre las causas del siniestro, el presidente del Gobierno ha asegurado que tanto la comisión independiente encargada de investigar los accidentes ferroviarios como el Ministerio de Transportes están trabajando para esclarecer qué ha ocurrido.

“Vamos a llegar hasta el final”, ha afirmado Sánchez, que ha garantizado que, si se detectan negligencias, se conocerán y, si se confirman fallos en el sistema de seguridad, se actuará “con total contundencia”.

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