Salamanca pone a disposición sus recursos para ayudar en el accidente ferroviario de Toledo

La provincia de Salamanca, a través del Ayuntamiento y de la Diputación, han puesto todos sus recursos a disposición de las tareas de ayuda en el accidente ferroviario que ha tenido lugar este miércoles en la provincia de Toledo.

Publicidad Publicidad

El propio alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha hecho realizado este ofrecimiento a través de sus redes sociales para colaborar en todo lo que se necesite en la zona.

En ese sentido, el Ayuntamiento ha notificado que los Bomberos municipales pueden ser llamados en cualquier momento y que el Servicio de Emergencias 112 ya se ha puesto en contacto con el parque para conocer equipos y personal disponible para desplazarse se hiciera falta.

Publicidad Publicidad

A estos recursos se suman los de bomberos de la Diputación de Salamanca, cuyo máximo responsable ha visitado esta mañana el parque municipal de Salamanca con el objetivo de coordinar los dos servicios si fuera necesaria la intervención, “de forma que la respuesta esté organizada desde el primer momento.