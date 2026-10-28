Setenta y dos árboles y más de 2.000 plantas decorarán el entorno del hospital de Salamanca

Un total de 72 árboles y más de 2.000 plantas arbustivas decorarán el paseo de la Transición Española, junto al Hospital Universitario de Salamanca. Se trata de un proyecto de renaturalización del Ayuntamiento de Salamanca que también incluye la zona de la Vaguada de la Palma y la avenida del Padre Ignacio Ellacuría.

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El Consistorio ha informado que con este proyecto se “da continuidad a los corredores verdes que durante los últimos años se han habilitado en el casco histórico de la ciudad para facilitar más sombra en zona de paseo y contribuir a la reducción del efecto ‘isla de calor’”.

En ese sentido, añaden que esta actuación forma parte de la plantación de 30.000 árboles que tiene en marcha el Ayuntamiento de Salamanca dentro de su Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad y su estrategia Savia Red Verde. Con él quieren contribuir a crear una Salamanca más saludable, adaptada al cambio climático y, “por tanto, con una mayor calidad de vida para las personas gracias a la introducción de la naturaleza en entornos urbanos”.

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Especies autóctonas Las nuevas plantas y árboles que se van a plantar en el entorno del hospital de Salamanca contarán con variedad de especies autóctonas y otras que aporten “mayor multifuncionalidad” para una mayor salud urbana y de sus habitantes.

Se trata, entre otras, de enebros, majuelos, avellanos, higueras, serbales, endrinos, fresnos, nogales, almendros, pinos, tilos, carpes, cerezos, manzanos, almeces, moreras, alisos, alcornoques, encinas y robles.

Por otra parte, se pretende elevar la biodiversidad de árboles en el ecosistema urbano para evitar la tendencia al monocultivo, dado que puede suponer un riesgo sanitario en caso de desarrollarse plagas y enfermedades que pueden alcanzar una elevada virulencia y aparecer formas resistentes, como así ha pasado, por ejemplo, con la grafiosis.