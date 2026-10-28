Arrancan los trabajos de recuperación del suelo de una parte del sector donde se desarrollará el Distrito Tecnológico

Arrancan los trabajos de recuperación del suelo de una parte del sector donde se desarrollará el nuevo Distrito Empresarial Tecnológico Tecnológico en el sector 'Sendero de las Cregas', un proyecto que fue presentado el pasado mes de mayo y que movilizará más de 36 millones de euros para "impulsar la innovación, atraer empresas y retener talento joven".

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Estos trabajos, que corresponden al paso previo para el desarrollo urbanístico del futuro Distrito Tecnológico, han iniciado este miércoles. Estas actuaciones, que tendrán una duración prevista de 22 meses, se limitarán a la zona que albergaba los antiguos depósitos de almacenamiento de CLH, desmantelados en 2013.

Así, tal y como se rubricó en el protocolo de colaboración firmado por el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca, esta nueva obra será un amplio espacio urbano que sirva para que la USAL, así como empresas, centros de investigación, emprendedores y otras entidades, puedan desplegar iniciativas y proyectos vinculados a la investigación, la innovación, la transferencia tecnológica, el emprendimiento, la docencia y la cultura científica.