Convocado un minuto de silencio en Salamanca en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Toledo

Este miércoles 28 de octubre, el Ayuntamiento de Salamanca ha informado que se suma a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario en la provincia de Toledo.
En este sentido, la capital del Tormes se unirá a este llamamiento llevando este emotivo acto a las 20:00 horas en la Plaza Mayor de Salamanca.
En concreto, este accidente se ha producido a las 8:54 horas en el término municipal toledano de Urda, por alcance entre dos trenes de alta velocidad que ha interrumpido la circulación en la línea ferroviaria Madrid-Andalucía. Hasta el momento, las cifras oficiales aseguran que se han registrado al menos 30 muertes.
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