El Campamento Salamanca Tech ofrece 240 plazas para esta Navidad con la inscripción ya abierta

El Campamento Salamanca Tech regresa estas Navidades al Centro Tormes+ con un total de 240 plazas dirigidas a niños y niñas nacidos entre 2015 y 2020. El plazo de inscripción ya está abierto desde las 10:00 horas de este miércoles y permanecerá disponible hasta el próximo martes 3 de noviembre a la misma hora.

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Además, se desarrollará en dos turnos, cada uno con 120 plazas. El primero tendrá lugar los días 23, 28, 29 y 30 de diciembre, mientras que el segundo se celebrará los días 4, 5, 7 y 8 de enero. Las familias podrán solicitar plaza para uno de los turnos o para ambos.

Robótica, programación y diseño 3D El objetivo del campamento es acercar a los más pequeños al mundo digital y despertar su interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas mediante la metodología STEAM.

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Los participantes trabajarán con kits de robótica, aprenderán nociones de programación, realizarán diseños en tres dimensiones y construirán sus propios prototipos. Las actividades se plantearán a través de retos prácticos, juegos y dinámicas de trabajo en equipo, adaptadas a las diferentes edades y niveles de conocimiento. Los grupos se organizarán por edades una vez se conozca la relación definitiva de admitidos.

Horario adaptado a las familias El horario será de 7:45 a 15:15 horas, con entrada flexible hasta las 9:00 horas y salida a partir de las 14:00 horas. De esta forma, el campamento pretende facilitar la conciliación de las familias durante las vacaciones escolares.

Para poder participar, el menor o uno de sus tutores legales deberá estar empadronado en Salamanca. También podrán acceder aquellas familias en las que al menos uno de los tutores tenga su centro de trabajo en la ciudad.

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Un sorteo público si se superan las solicitudes Cada familia podrá presentar una única solicitud, en la que será posible incluir a varios hermanos. En caso de que el número de peticiones supere las plazas disponibles, la adjudicación se realizará mediante un sorteo público.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, se publicará el listado de solicitantes con el número asignado a cada uno. A partir de un número seleccionado al azar, se irán adjudicando las plazas disponibles.