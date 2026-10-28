El BOE publica las candidaturas completas de Salamanca para el 29N con diez listas al Congreso y solo seis al Senado

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles, 28 de octubre, las candidaturas presentadas por Salamanca para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado del próximo 29 de noviembre. La provincia cuenta con una reducción significativa en el número de propuestas, con diez listas para la Cámara Baja y seis para la Cámara Alta, cuando en los pasados comicios nacionales se presentaron doce en ambos casos.

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La publicación recoge los nombres de los candidatos y sus respectivos suplentes, en el caso de las formaciones que los han incluido, de acuerdo con la documentación certificada por la Junta Electoral Provincial de Salamanca el 27 de octubre.

Como ya ha ido informando este medio de comunicación, entre los principales nombres de la cita electoral figura Carmen Seguín Kattán, que encabeza la candidatura del Partido Popular al Congreso, seguida de José Antonio Bermúdez de Castro y María del Pilar Sánchez García. El cuarto puesto corresponde a Marcos Iglesias Caridad.

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En el PSOE, la lista está encabezada por David Serrada Pariente, con Miryam Tobal Vicente en segunda posición, Antonio Cámara López en la tercera y María del Carmen Ávila de Manueles en la cuarta.

Diez candidaturas al Congreso Además del PP y el PSOE, otras ocho formaciones han presentado candidaturas para concurrir a las elecciones al Congreso por Salamanca.

El Frente Obrero sitúa a Marco Pedro Pérez Graña como cabeza de lista, mientras que Podemos presenta a María Aurora Zarco Blanco. En Se Acabó la Fiesta (SALF), el primer puesto corresponde a Luis Eduardo Riesco Lorenzo, y en Vox, a Laura Magdalena Miguel.

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El Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) presenta a Jorge Martín García como número uno, mientras que Rafael Diego Núñez encabeza la candidatura del Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL).