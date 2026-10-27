Luto en el Cabrerizos Club de Fútbol por la muerte de uno de sus niños, Alfonso

El Cabrerizos Club de Fútbol se ha teñido de luto este martes por la muerte de Alfonso, uno de sus niños. Una pérdida que ha dejado desolado al club y a todos sus compañeros. Desde sus redes, el Cabrerizos ha mandado un mensaje dando el pésame a sus familiares y seres queridos. Desde el club aseguran que: “Hoy el escudo de nuestro club se encoge para llorar tu marcha”.



“Después de una larga e incansable lucha, nos has dejado, pero tu luz, tu sonrisa y ese cariño tan especial que siempre regalaste a todos se quedan con nosotros para siempre”, continúa el mensaje que sigue diciendo que el pequeño ha sido “un ejemplo de entrega dentro y fuera del campo, un compañero excepcional que deja una huella imborrable en el corazón de cada persona que tuvo la suerte de compartir este camino contigo”.