Estos son los cinco puestos para jóvenes que sacará a contratación Carbajosa

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha publicado cinco plazas para jóvenes en situación de desempleo a través de las subvenciones para la contratación del plan JOVEL 2026. Las cinco plazas se reparten en distintos departamentos del Ayuntamiento de la localidad. Los puestos son_

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Animador de Ocio y Tiempo Libre: 1 plaza para el Área de Educación, Cultura y Deportes. Requiere el Título de Monitor de Animación, Ocio y Tiempo Libre o el Certificado de Profesionalidad de Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil.

Técnico Medio en Biblioteca: 1 plaza para el Área de Educación, Cultura y Deportes. Requiere estar en posesión del título de Grado en Información y Documentación.

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Técnico de Apoyo: 1 plaza para el Área Técnica. Requiere titulación en Arquitectura Técnica (incluido Grado en Ingeniería de Edificación), Ingeniería Técnica Industrial o Ingeniería Industrial.

Técnico Auxiliar de Infraestructuras, Obras y Servicios: 1 plaza para el Área Técnica. Requiere el título de Técnico Superior de la familia profesional de Edificación y Obra Civil (o titulación oficialmente equivalente).

Técnico Administrativo: 1 plaza para el Área Técnica. Requiere el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas.

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Para poder optar a los puestos, los aspirantes deben cumplir de forma imprescindible los requisitos de la convocatoria: tener entre 18 y 30 años, estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y figurar como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo (ECYL) en la ocupación específica de cada plaza. La preselección de los candidatos se gestionará mediante Oferta Pública a través de la oficina del ECYL del barrio de San José. Las personas que resulten preseleccionadas recibirán una comunicación oficial con las indicaciones para continuar en el proceso, en el que se valorará el currículum junto con la documentación presentada conforme a los criterios de selección aprobados. La convocatoria y sus ofertas permanecerán vigentes hasta el próximo 29 de octubre de 2026.