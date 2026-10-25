Santa Marta cede una parcela municipal en la avenida de La Serna para construir viviendas colectivas para jóvenes

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha alcanzado un acuerdo con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) tras ofrecerle una parcela de titularidad municipal ubicada en la avenida de La Serna. La entidad pública ha aceptado formalmente esta propuesta, lo que permitirá poner en marcha un proyecto residencial orientado prioritariamente a facilitar la emancipación del colectivo juvenil.

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La finca cedida, catalogada urbanísticamente como la parcela M-3-2, abarca una extensión de 3.065 metros cuadrados. En una primera estimación, se prevé la edificación de unas 23 viviendas colectivas, si bien la cifra definitiva y la configuración final del inmueble se ajustarán a las conclusiones de los correspondientes informes técnicos y proyectos urbanísticos.

Con este proyecto, el consistorio busca dar respuesta a la creciente demanda habitacional en el municipio y aliviar las barreras a las que se enfrentan los jóvenes para acceder al mercado inmobiliario. La iniciativa tiene como propósito fundamental brindar alternativas reales a este sector de la población para que pueda iniciar su proyecto de vida sin tener que abandonar la localidad.

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