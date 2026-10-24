Santa Marta solicita a la Junta más horas para el servicio del autobús nocturno del fin de semana

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha solicitado a la Junta de Castilla y León más horas para el servicio del autobús nocturno durante el fin de semana para mejorar las conexiones con Salamanca y atender así una demanda que ha sido trasladada por los vecinos del municipio.

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Con esta propuesta dicen que se permitirá que Santa Marta y Carbajosa cuenten con el autobús búho las tres noches del fin de semana, desde el jueves al domimgo, aprovechando los recorridos que ya realizan los vehículos y sin necesidad de aumentar el gasto actual.

Santa Marta ya dispone de este servicio los jueves y los sábados por la noche, mientras que Carbajosa lo tiene los viernes y los sábados.

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