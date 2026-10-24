Santa Marta solicita a la Junta más horas para el servicio del autobús nocturno del fin de semana

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha solicitado a la Junta de Castilla y León más horas para el servicio del autobús nocturno durante el fin de semana para mejorar las conexiones con Salamanca y atender así una demanda que ha sido trasladada por los vecinos del municipio.
Con esta propuesta dicen que se permitirá que Santa Marta y Carbajosa cuenten con el autobús búho las tres noches del fin de semana, desde el jueves al domimgo, aprovechando los recorridos que ya realizan los vehículos y sin necesidad de aumentar el gasto actual.
Santa Marta ya dispone de este servicio los jueves y los sábados por la noche, mientras que Carbajosa lo tiene los viernes y los sábados.
La alternativa que se plantea desde Santa Marta es aprovechar los trayectos de regreso de los autobuses nocturnos hacia Salamanca. De esta manera, se propone que los jueves por la noche, cuando el autobús llegue a Santa Marta continúe hasta Carbajosa antes de regresar a
Salamanca. Los viernes, cuando el Búho llegue a Carbajosa, efectuaría el trayecto de regreso pasando por Santa Marta.