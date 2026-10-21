Santa Marta acondicionará el aparcamiento de la calle Ricardo Marcos

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha llegado a un acuerdo con el propietario de la parcela privada que sirve como aparcamiento en la calle Ricardo Marcos con el objetivo de acondicionarla y ponerla a disposición de vecinos y visitantes. El terreno cuenta con una capacidad aproximada para 100 vehículos en una superficie de 3.500 m2, y aunque ya se utilizaba como parking, el acuerdo permitirá su mejora.

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El solar se encuentra en la intersección de las calles Don Cristóbal y Ricardo Marcos ubicadas en el entorno del Ayuntamiento y próximas también a diferentes servicios municipales como el Área Joven, la Escuela de Idiomas, la Escuela Infantil, el Museo de la Moto y las piscinas, además de otras instalaciones deportivas y centros educativos.

Esta zona de estacionamiento está también en las proximidades del casco urbano y, por tanto, de la zona comercial y de buena parte de los establecimientos de hostelería.

Aunque la parcela ya se estaba utilizando como zona de aparcamiento, el Ayuntamiento ha decidió suscribir este acuerdo para poder acondicionarla y hacerla más accesible extendiendo una capa de grava que permitirá tapar los profundos baches y hundimientos del terreno. Posteriormente se compactará la superficie, para evitar acumulaciones de agua y barro así como posibles daños en los vehículos que suelen hacer uso de este aparcamiento para acceder a los diferentes servicios de Santa Marta.