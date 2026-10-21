Los niños de Villamayor podrán descubrir la robótica en un taller gratuito

Aprender, experimentar y despertar la curiosidad por la tecnología. Con estos objetivos, el Ayuntamiento de Villamayor, a través de la Concejalía de Educación y Cultura, invita a los más pequeños del municipio a participar en un taller de robótica educativa, una propuesta que acerca las competencias digitales a la infancia de una forma amena y participativa.

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La actividad tendrá lugar el próximo jueves, 22 de octubre de 2026, de 17:00 a 20:00 horas, en el aula de informática de la Biblioteca de Villamayor. Está dirigida a niños y niñas de entre 7 y 14 años y será totalmente presencial y gratuita.

El taller supone una oportunidad para acercarse al mundo de la robótica y estimular la creatividad, el razonamiento lógico y la capacidad para resolver problemas. Una forma de aprender a través de la experimentación y de descubrir las posibilidades que ofrece la tecnología más allá de su uso cotidiano.

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Esta propuesta se enmarca en el Programa Formativo en Competencias Digitales para la Ciudadanía de CyL Digital, de la Junta de Castilla y León. Desde el Ayuntamiento se agradece el apoyo de la Administración autonómica y de este programa, que permite acercar nuevas oportunidades de formación al municipio y aprovechar los espacios municipales como lugares de aprendizaje y acceso a la tecnología.