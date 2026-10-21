Salamanca llena sus bibliotecas de cuentos, música folk y talleres juveniles esta semana

La Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca ofrece esta semana una amplia programación cultural para todos los públicos, con especial protagonismo para la música, la lectura infantil y las actividades dirigidas a los más jóvenes. Una de las principales citas será el inicio del VII Festival de Folk ‘En la biblioteca, otoño se escribe con folk’, que comenzará este sábado, 24 de octubre.

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La primera actuación tendrá lugar a las 18:30 horas en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester con el espectáculo familiar ‘El mágico planeta de los instrumentos insólitos’, a cargo de Fetén Fetén. La propuesta está dirigida a todos los públicos y, según la organización, solo queda disponible un 10% de las invitaciones.

Cuentacuentos en diferentes barrios La programación incluye también nuevas sesiones de ‘La Hora del Cuento’ en varias bibliotecas municipales. Este martes, las actividades llegarán a los centros municipales integrados Trujillo y La Vega, a las 18:15 horas, para niños y niñas de Educación Infantil y Primaria.

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El miércoles será el turno de la Torrente Ballester, con una sesión para bebés de cero a tres años a las 17:30 horas y otra para público infantil a las 18:30 horas. Las propuestas continuarán el jueves en la Biblioteca Barrio Vidal y el viernes en la Biblioteca CMI Vistahermosa. Todas las sesiones serán de acceso libre hasta completar el aforo.

Conciertos, talleres y exposiciones La música tendrá otra cita el jueves, 22 de octubre, con el concierto de ‘Ipadèmia Club’, previsto a las 19:00 horas en la Torrente Ballester y para el que será necesaria invitación.

Además, el viernes, de 17:00 a 20:00 horas, este espacio acogerá los talleres Urban Lab, centrados en breaking, hiphop, DJ y grafiti. Las actividades están dirigidas a jóvenes de entre 9 y 18 años, distribuidos en dos grupos de edad, y requieren inscripción previa en las bibliotecas municipales.

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