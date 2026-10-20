Preocupación en Topas por un incendio que amenaza ya a una tercera vivienda

Un incendio declarado en el corral de una vivienda de la calle Panillas, en Topas (Salamanca), ha generado alarma ante el riesgo de propagación a otros inmuebles. Según la información recibida, el fuego amenaza ya a una tercera vivienda.

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Varias llamadas alertaron del suceso a las 20:41 horas. La casa donde se originó el incendio parece estar deshabitada, aunque las llamas podrían extenderse a otras viviendas cercanas.

Ante la situación, se ha avisado a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a la Guardia Civil para intervenir en el incidente.

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