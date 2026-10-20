Feijóo vuelve a apostar por Salamanca en precampaña y celebrará un mitin este domingo

Alberto Núñez Feijóo vuelve a apostar por Salamanca para un acto de precampaña electoral. El líder popular volverá a darse un baño de masas en la ciudad de Salamanca con un mitin que tendrá lugar el domingo a las 12:00 horas en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM).

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Según ha podido saber Salamanca24horas.com, en este acto se prevé presentar las listas de candidatos que concurrirán en las elecciones del próximo 29 de noviembre y el presidente del PP estará acompañado por Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, así como por el alcalde de Salamanca y presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente de la Diputación, David Mingo; así como otras personalidades políticas a nivel local, regional y nacional.

Cabe recordar que, a diferencia del candidato socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien estuvo por última vez en Salamanca en un acto de partido en 2019; Feijóo ha fijado la ciudad como una parada obligatoria.

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La visita del domingo supondrá una nueva parada del líder popular en Salamanca, una ciudad en la que ha participado en distintos actos políticos durante los últimos años. Este mismo 2026 acudió al Teatro Liceo para arropar a Alfonso Fernández Mañueco en un acto de precampaña de las elecciones autonómicas.

Feijóo también estuvo en Salamanca en junio de 2023, cuando eligió el Colegio Arzobispo Fonseca para celebrar otro acto de precampaña, en aquella ocasión de cara a unos comicios nacionales. A estas visitas se suma su presencia en la Semana Santa salmantina en 2025, aunque entonces se trató de una visita de carácter informal

De esta forma, Alberto Núñez Feijóo vuelve a hacer un llamamiento a la militancia del Partido Popular de Salamanca y de Castilla y León para que le acompañen en este acto de precampaña que tendrá lugar a las 12:00 horas en el CAEM (Avda. de las Artes, 45-55).