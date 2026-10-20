Revolut está sufriendo este martes una incidencia técnica que está afectando al funcionamiento de varios de sus servicios a nivel global. El problema estaría relacionado con un fallo en la infraestructura de Google Cloud en Europa, concretamente en el centro de datos de Londres, identificado como europe-west2.

Publicidad Publicidad

Según ha adelantado El Mundo, los usuarios del neobanco están encontrando dificultades para operar con normalidad a través de la aplicación móvil, lo que complica el acceso a algunas de las funciones habituales de la entidad, así como determinadas operaciones bancarias y la retirada de efectivo en cajeros.

La propia compañía ha reconocido los problemas a través de un comunicado, en el que señala que está experimentando una incidencia que afecta a varios de sus servicios. Revolut asegura, no obstante, que los fondos y los datos de sus clientes están totalmente seguros y que sus equipos trabajan para restablecer la normalidad lo antes posible.

Publicidad Publicidad

Según El Mundo por el momento, la entidad no ha concretado cuándo se solucionará el fallo, que puede afectar a millones de usuarios que utilizan sus servicios en Europa. La compañía también ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas.

Google Cloud registra problemas en Europa La incidencia no se limita a Revolut. Google ha informado de errores e interrupciones intermitentes de red en varios de sus servicios de computación en la nube en Europa. Según la información publicada en su página de estado y recogido por El Mundo, los problemas afectan al centro de datos de Londres.

Los equipos de ingeniería de la compañía tecnológica estadounidense están investigando el origen de la incidencia y trabajando para recuperar el funcionamiento habitual de los servicios afectados. Por ahora, no se ha ofrecido un plazo concreto para la resolución definitiva del problema.

Publicidad Publicidad