Gonzalo Robles, por fin, no se presentará a las listas por Salamanca: llevaba casi cuatro décadas

El 20 de enero de 1989 fue fundado el Partido Popular en sustitución de la antigua Alianza Popular y desde ese año lleva el madrileño Gonzalo Robles ocupando un puesto en las listas a las Generales por Salamanca. Solo tres años después de haber hecho su estreno en una lista al Congreso de los Diputados, fue en 1986 con Coalición Popular, pero por Toledo.

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Ahora, cuarenta años después de haberse presentado en una lista y de haber vivido todos estos años de la política, ha decidido -o han decidido- que deje el Senado.

Así lo ha hecho público el PP de Salamanca que, aunque no han hecho lo propio con los candidatos a las listas al Congreso y el Senado, sí han notificado que Robles deja el Senado “tras casi cuatro décadas defendiendo los intereses de Salamanca”, han afirmado desde el partido.

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Robles, un fijo de las listas por Salamanca y con fuerte presencia en la capital solo en periodo de campaña, abandonará así su asiento en la Cámara Alta, dejando su sitio así a ‘savia nueva’ del Partido Popular, quien también reconoce y agradece “su compromiso y servicio público”

Bermúdez de Castro: otro nombre que lleva 30 años Este paso tomado por/con Gonzalo Robles parece traer una renovación muy esperada en las listas del Partido Popular.

El siguiente nombre con más solera es el de Bermúdez de Castro, quien ocupó por primera vez una lista al Congreso de los Diputados en 1996 por Salamanca, hace ya 30 años.

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En esas elecciones se presentó como número tres, al igual que en el 2000, pero ascendiendo ya en 2004 y liderándola a partir de 2015 hasta 2023.