"Nunca Salamanca había tenido tanto apoyo": el PP destaca los 125 millones de inversión de la Junta para 2027

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, y las procuradoras salmantinas en las Cortes de Castilla y León, Rosa Esteban y Carmen Sánchez Bellota, han presentado este martes su valoración del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, que contempla 125,1 millones de euros en inversiones reales para la provincia de Salamanca.

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Durante la comparecencia, los representantes populares han destacado el incremento de la inversión autonómica, que pasa de los 113,4 millones de euros del último presupuesto de 2024 a los 125,1 millones previstos para 2027, un aumento del 10,38%. El PP ha defendido que las cuentas responden a las necesidades de la provincia y permiten avanzar en la mejora de los servicios públicos, las infraestructuras y la actividad económica.

Carbayo ha asegurado que "nunca la provincia de Salamanca había tenido tanto apoyo y financiación por parte de la Junta de Castilla y León como con Alfonso Fernández Mañueco".

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El presidente provincial del PP también ha contrapuesto la actuación de la Junta con la del Gobierno central, al que ha acusado de mantener a Salamanca en una situación de abandono. "Más allá de los números y cantidades, estos presupuestos conectan de lleno con las necesidades de la provincia", ha afirmado.

Casi 25 millones para sanidad y 16,7 millones para educación La sanidad es una de las áreas que concentra una mayor parte de las inversiones previstas. Según los datos expuestos por Carmen Sánchez Bellota, el proyecto recoge cerca de 24,8 millones de euros para el ámbito sanitario, con 15,4 millones destinados a equipamiento hospitalario y más de 2,2 millones para el bloque quirúrgico del Hospital Clínico de Salamanca.

Las cuentas también incluyen actuaciones en atención primaria, centros de salud y la nueva unidad de reproducción asistida. Entre los proyectos señalados durante la comparecencia figuran el edificio de consultas que completará el complejo hospitalario y el nuevo centro de salud de San José.

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En educación, la inversión prevista asciende a 16,7 millones de euros. Entre las actuaciones destacadas se encuentran la ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria de Carbajosa de la Sagrada, con más de 2,4 millones de euros, y las obras del Instituto de Educación Secundaria Martínez Uribarri, que contará con 1,3 millones.

Además, el proyecto contempla más de 10 millones de euros para mejorar las infraestructuras de los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria de la provincia.

Sánchez Bellota ha defendido que estas partidas permiten avanzar en la modernización de los servicios públicos. "Salamanca avanza porque invierte en aquello que importa a las personas", ha señalado.

Más de 19 millones para medio ambiente y 8 millones para carreteras El medio ambiente y la energía suman más de 19 millones de euros, según el desglose presentado por la procuradora popular. De esa cantidad, ocho millones se destinarán a medios aéreos para la lucha contra los incendios forestales y otros 6,4 millones a tratamientos selvícolas preventivos.

A estas partidas se añaden las inversiones de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, cuyo presupuesto para las actuaciones mencionadas supera los 36 millones de euros. Entre los proyectos figuran mejoras en el abastecimiento de agua en la Sierra de Francia, las mancomunidades de Béjar y La Huebra y la zona de Almenara de Tormes, además de actuaciones de depuración y eficiencia energética.

En materia de movilidad, el proyecto reserva más de ocho millones de euros para la mejora de carreteras, el refuerzo de firmes, la conservación de la red autonómica y la modernización de las infraestructuras de transporte.

Seis millones para vivienda y cuatro para actividad empresarial La vivienda ha ocupado otro de los apartados destacados de la comparecencia. Carbayo ha subrayado que el proyecto contempla cerca de seis millones de euros para actuaciones de construcción de vivienda y programas relacionados con el acceso residencial, con recursos vinculados a iniciativas como Rehabitare y Revive.

El presidente provincial del PP ha defendido la necesidad de impulsar nuevas promociones y ayudas para hacer frente a las dificultades de acceso a la vivienda. En este sentido, ha afirmado que "no hay otra fórmula" que impulsar actuaciones concretas para aumentar la oferta y facilitar el acceso residencial.

En el ámbito económico, las cuentas incluyen cuatro millones de euros para infraestructuras empresariales y actividades de investigación y producción. También se contemplan actuaciones para ampliar polígonos industriales, especialmente en Ciudad Rodrigo, con el objetivo de favorecer la implantación empresarial y la creación de empleo.

El proyecto recoge, además, más de 4,4 millones de euros para patrimonio cultural, instalaciones deportivas, centros culturales y promoción turística.

Más de 320 millones en transferencias para Salamanca Por su parte, Rosa Esteban ha puesto el foco en las transferencias previstas para la provincia, que, según el desglose presentado, ascienden a unos 320 millones de euros. Estas partidas se destinan a financiar prestaciones y servicios en ámbitos como la sanidad, el bienestar social, la educación y el transporte.

La procuradora ha destacado que más de 180 millones de euros corresponden a transferencias vinculadas a sanidad y bienestar social. También ha señalado 56 millones para prestaciones relacionadas con la dependencia, nueve millones para la gratuidad de la educación de cero a tres años y 16,68 millones para transporte.

"La política presupuestaria solamente tiene sentido cuando se traduce en servicios para las personas", ha afirmado Esteban, quien ha defendido que las partidas deben tener un efecto directo en la vida cotidiana de los salmantinos.

La procuradora también ha resaltado las partidas relacionadas con la actividad industrial y logística, entre ellas 12,4 millones de euros para actuaciones vinculadas a polígonos industriales, Somacyl, el Ayuntamiento de Salamanca y el Puerto Seco.

Casi 13 millones para financiar a los municipios La financiación de las entidades locales ha sido otro de los asuntos abordados por Esteban, que ha cifrado en más de 12,6 millones de euros los recursos previstos para cooperación local en la provincia.

Esta cantidad se distribuye entre distintos fondos: dos millones de euros procedentes de la participación en los impuestos propios de la Comunidad, 7,3 millones del Fondo de Cooperación Económica Local, 2,65 millones del Fondo de Cohesión Territorial y más de 600.000 euros para las diputaciones a través del Fondo de Cooperación Local.

Esteban ha incidido especialmente en la situación de los municipios pequeños y en la necesidad de adaptar la financiación a las particularidades del medio rural, marcado por la despoblación, el envejecimiento y la dispersión territorial.