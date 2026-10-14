De un mirador en el embalse de Almendra a un helicóptero contra incendios, estas son las inversiones en la provincia de los presupuestos de la Junta

La Junta ya ha desgranado las cuentas que regirán la Comunidad para 2027, incluido el capítulo de inversiones que detalla las obras y proyectos concretos en los que se va a invertir el próximo año. Unas inversiones que dejan en los pueblos de Salamanca una parte importante de los 125 millones de euros que están previstos para la provincia.

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Así, las inversiones más importantes en cuantía económica responden a Medio Ambiente, con los proyectos pendientes de ejecutar en abastecimiento de aguas, así como en prevención de incendios. Son las dos partidas más importantes con 20,6 y 19 millones de euros respectivamente. En materia de aguas, la Junta invertirá 5,4 millones de euros en el proyecto de abastecimiento de la Sierra de Francia, pendiente y muy esperado por los pueblos de la zona que tienen cada verano problemas de escasez. En el Azud de Villagonzalo y la captación de Machacón hay una dotación de 2,5 millones, misma cifra que recibirá la Mancomunidad de Almenara para la captación de su margen izquierda, también muy demandada y esperada por los pueblos de la ribera del Tormes. La Mancomunidad de la Armuña recibirá 2,6 millones de euros y la de Béjar 1,7. También se incluyen en las cuentas las conexiones de Candelario, Cantagallo y Sorihuela en la Mancomunidad Embalse de Béjar.

Por otra parte, en las partidas de Medio Ambiente también se incluye la mejora de la EDAR de Vitigudino con una inversión de 750.000 euros y la red de calor de Ciudad Rodrigo con un millón de euros.

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En cuanto a la prevención de incendios forestales en Salamanca, con 19 millones de euros, la Junta contempla una partida de 8 millones para la adquisición de medios aéreos para la lucha contra incendios y 3,4 millones para las cuadrillas helitransportadas. Un refuerzo para el operativo que también incluye los convenios para la prevención y extinción con otras administraciones, los gastos de mantenimiento, la conservación de espacios protegidos así como los gastos de vehículos para la protección. También se destinarán 6,4 millones de euros a labores de prevención de incendios en el monte con tratamientos selvícolas.

En cuanto a los proyectos nuevos de estos presupuestos, destaca en la provincia la construcción de un nuevo centro de recuperación de animales silvestres en Las Dunas con 350.000 euros. Cabe recordar que la obra ya salió a licitación y que pretende construir un edificio nuevo, con quirófano, laboratorio y todo lo necesario para atender a un millar de animales cada año. La Fundación de Patrimonio Natural también construirá un nuevo mirador en el embalse de Almendra con una dotación de 300.000 euros que permitirá que los turistas sigan disfrutando de las vistas tras cerrarse al público los espacios que antes se utilizaban como miradores en el puente por seguridad.

En inversión de carreteras, la obra más importante irá a la mejora del firme de la SA-213 de Bocacara con 2,4 millones de euros, seguido de la SA-105, que va desde Peñaranda hasta el límite con Ávila pasando por Macotera que cuenta con dos proyectos de mejora. El desdoblamiento de la carretera de Alba tiene una partida de 10.000 euros, lo mismo que la conservación preventiva en el puente de la villa ducal que también tiene 10.000 euros. Alba se lleva además 100.000 euros para la mejora de su estación de autobuses.

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El CEIP Pablo Picasso de Carbajosa de la Sagrada, donde actualmente los alumnos pueden cursar hasta 2 de la ESO, la Junta invertirá 2,4 millones de euros para completar la ampliación de las instalaciones. Cabe recordar que ante la imposibilidad de construir un nuevo instituto de Secundaria en la localidad la Junta optó por ampliar las instalaciones de este centro para acoger alumnos hasta los 14 años.