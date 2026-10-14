La Guardia Civil continúa “trabajando sin descanso” para encontrar al varón desaparecido desde hace quince días en Ledrada

Quince días después de su desaparición la Guardia Civil de Salamanca continúa buscando “sin descanso” a Agustín, el varón de 89 años desaparecido el pasado 30 de septiembre en el entorno de la residencia de Ledrada.

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Tal y como informa la Comandancia de Salamanca a través de sus redes sociales, los agentes siguen este miércoles realizando labores para tratar de dar con el octogenario, del que se vio salir por la puerta de la residencia a través de las cámaras, pero no regresar.

En esta jornada, la Benemérita ha informado que se encuentran trabajando en el dispositivo guías y perro del Grupo Cinológico de Madrid, así como componentes del GREIM de Barco de Ávila, agentes de la Compañía de Béjar y patrullas de SEPRONA de Salamanca.

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