Atropellan a un hombre de 40 años en el entorno del cementerio de Salamanca

Un hombre de unos 40 años ha resultado herido tras ser atropellada por un turismo en el entorno del cementerio de Salamanca.

Publicidad Publicidad

Aunque en un primer momento se ha informado que se trataba de una mujer, tal y como ha notificado el propio equipo de prensa del 112, un testigo de los hechos ha confirmado a este medio que el atropellado habría sido un varón que estaba paseando con su perro. De hecho, fruto del suceso, el can se ha escapado, pero afortunadamente ha podido ser encontrado posteriormente.

En concreto, el siniestro se ha producido pocos minutos después de las 8:30 horas en el cruce de la avenida de Obispo Sancho de Castilla con la avenida del Arquitecto Repulles y Vargas, tal y como ha notificado una llamada al propio Servicio de Emergencias.

Publicidad Publicidad

Ese aviso precisaba, además, que la persona requería asistencia sanitaria, puesto que había resultado herida en una pierna.