Roban productos ibéricos en dos asaltos a un restaurante de Villaseco de los Gamitos

Un restaurante de Villaseco de los Gamitos ha sufrido dos robos nocturnos en apenas unos días. Los hechos se produjeron durante las noches del 8 al 9 y del día 12, según ha podido saber Salamanca24horas.

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Los autores de los robos se llevaron productos ibéricos del establecimiento. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el valor de los productos sustraídos ni sobre los posibles daños ocasionados en el local.

La Guardia Civil se encuentra investigando los hechos para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables de ambos robos.