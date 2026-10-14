El Gobierno licita por casi 293.000 euros la construcción de la nueva glorieta en el acceso la base aérea de Matacán

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sacado a licitación las obras para la construcción de una nueva glorieta en el acceso a la base aérea de Matacán.
En concreto, esta nueva glorieta cerrada, que sustituirá al actual cruce, se situará en la carretera N-501, a la altura del punto kilométrico 79x+650, y contará con un presupuesto base de 292.708,66 euros, IVA incluido.
Según el anuncio de licitación, publicado el pasado 7 de octubre, el plazo para ejecutar la obra es de tres meses, una vez concedido y firmado el contrato, y tiene como objetivo transformar las dos ‘medialunas’ existentes en una rotonda cerrada, conectando así, el acceso a la base aérea con la N-501 y el ramal que une esta carretera y la A-50.
Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 27 de noviembre de 2026, a las 15:00 horas. El contrato establece que los trabajos deben incluir actuaciones de construcción y pavimentación de carreteras, así como trabajos relacionados con la señalización y el balizamiento vial.