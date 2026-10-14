El Gobierno licita por casi 293.000 euros la construcción de la nueva glorieta en el acceso la base aérea de Matacán

Esta actuación se suma a las otras cuatro glorietas que el Ministerio de Transportes ha previsto transformar en la provincia de Salamanca para sustituir las actuales semiglorietas por rotondas cerradas. Entre ellas figuran dos en la A-66, en los accesos sur a Béjar y al polígono industrial; otra en la N-501, en Encinas de Abajo; una segunda en esta misma carretera, en el acceso a la Base Aérea de Matacán; y la situada en la N-620 a la altura de Pedrosillo El Ralo, un punto donde se han registrado numerosos accidentes. Los cuatro contratos iniciales sumaban una inversión aproximada de 1,3 millones de euros.