Cinco nuevas rotondas en la provincia de Salamanca para acabar con las 'glorietas partidas' de la A-66, N-501 y la N-620

Cuatro contratos de obras servirán para construir cinco glorietas cerradas en algunas de las principales vías de la provincia de Salamanca.

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Se trata de una licitación de 1,3 millones de euros (IVA incluido) del Ministerio de Transporte con la que se quiere convertir las semiglorietas situadas en la A-66, N-501 y N-620 en rotondas cerradas, con la idea de dotar de mayor seguridad a algunas de las intersecciones con más tráfico.

Aunque el contrato apunta a la creación de dos glorietas en la autovía A-66, no significa que se vayan a situar dentro de la propia autovía. Estas semirotondas están actualmente en la conexión del acceso sur a Béjar y el acceso al polígono industrial. Con un presupuesto de 270.000 euros pasarán de ser de formato ‘medialuna’ a glorietas cerradas.

En el caso de la N-501 se han licitado dos contratos. El primero contará con un presupuesto de 460.000 euros y convertirá la glorieta partida de Encinas de Abajo en una cerrada.

El segundo de estos contratos hará lo propio en la semirotonda situada en el acceso a la Base Aérea de Matacán con un presupuesto base de 290.000 euros.

Por último, la rotonda partida por la N-620 a la altura de Pedrosillo El Ralo, lugar donde se han producido numerosos accidentes a lo largo del tiempo, se convertirá en una cerrada gracias a un presupuesto de 277.500 euros.

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