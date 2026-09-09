La falta de anestesistas dispara las guardias en el Hospital de Salamanca: “Si llega una tercera emergencia, no podríamos atenderla”

La falta de anestesistas está llevando al límite al servicio de Anestesiología del Hospital de Salamanca. Un profesional del centro denuncia a través de las redes sociales la situación que atraviesa el servicio y advierte de las consecuencias que puede tener para la atención de pacientes urgentes y emergentes.

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“Hoy he empezado mi cuarta guardia de septiembre en ocho días”, explica el anestesista, que recuerda que las guardias son de 24 horas. En esta jornada comparte servicio con otros dos compañeros. Según relata, hasta hace aproximadamente un par de años eran seis los anestesistas que cubrían las guardias y actualmente son la mitad.

La consecuencia, asegura, es una elevada carga de trabajo: “Los que estamos hacemos 8, 9, 10 o más guardias mensuales”.

“Si hubiera una tercera emergencia, no se podría atender” El profesional pone el foco en la especial relevancia del Hospital de Salamanca, centro de referencia para numerosas patologías y especialidades, entre ellas Cirugía Pediátrica, Cirugía Vascular, Neurocirugía, Cirugía Cardíaca, Cirugía Torácica, Neurología —con unidad de ictus— y Hematología.

Precisamente por las características del centro, considera especialmente preocupante la reducción de efectivos durante las guardias.

Durante la jornada que relata, el equipo ya había tenido que atender una cesárea urgente y un politraumatismo. “En ambos casos nos jugamos la vida de los pacientes”, señala. Y advierte: “Si hubiera una tercera emergencia, lo cual es muy probable o al menos posible en este hospital, no se podría atender”.

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Según su testimonio, otras llamadas por situaciones urgentes habían llegado durante la guardia y, en ese momento, los profesionales tenían que esperar para poder atenderlas.

La situación también puede afectar a la analgesia epidural durante el parto. El anestesista denuncia que puede llegar a no haber profesionales disponibles para administrarla. Aunque distingue entre una emergencia médica y el alivio del dolor, considera que esta situación no debería producirse en un hospital de las características del salmantino.

Críticas a la gestión de la Junta El profesional responsabiliza directamente al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de la situación y sostiene que la falta de anestesistas podría haberse evitado si se hubieran tomado medidas con anterioridad.

Según denuncia, existía la posibilidad de contratar a ocho profesionales que finalmente no fueron incorporados al hospital. El anestesista atribuye esta decisión a motivos políticos, aunque no aporta pruebas que permitan determinar las razones concretas de esas contrataciones.

También compara la situación con la de otros hospitales de menor nivel asistencial, donde, según afirma, los profesionales que fueron destinados a esos centros están realizando menos de la mitad de las guardias que soportan actualmente los anestesistas del Hospital de Salamanca.

El cansancio, otra preocupación A la falta de personal se suma, según el profesional, el cansancio acumulado después de encadenar numerosas guardias en periodos muy cortos.

La preocupación no se limita, por tanto, al número de profesionales disponibles, sino también a las condiciones en las que estos deben afrontar situaciones críticas después de jornadas de 24 horas y una elevada frecuencia de guardias.

El anestesista reclama que se actúe para reforzar la plantilla y evitar que la falta de efectivos termine comprometiendo la capacidad del hospital para responder a varias emergencias simultáneas.