Rosa Colorado contará con dos nuevos campos de entrenamiento de fútbol

La Comisión de Fomento ha aprobado favorablemente el proyecto, que permitirá transformar las antiguas pistas de baloncesto y fútbol sala situadas junto a la avenida Ruta de la Plata, construidas hace décadas en hormigón, en dos nuevos espacios para la práctica y el entrenamiento de fútbol.

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Además de la instalación del césped sintético, los trabajos incluirán la mejora del vallado y la instalación de una nueva malla perimetral, así como actuaciones en la iluminación y la videovigilancia para mejorar la seguridad de la zona.

Esta actuación se suma a las diferentes mejoras que el Ayuntamiento está realizando en el complejo Rosa Colorado. Entre ellas destaca la renovación integral de las tres pistas de tenis, que serán las primeras pistas cubiertas de la ciudad y que también se adaptarán a las dimensiones reglamentarias para poder acoger competiciones oficiales.

El campo de fútbol principal del complejo también fue renovado el pasado verano con césped artificial de última generación, nuevos sistemas de riego, porterías, banquillos y redes perimetrales. Asimismo, se instalaron proyectores LED de mayor eficiencia energética.