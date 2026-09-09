Esta es la programación de Ferias y Fiestas para este miércoles: Gente de Zona en concierto y jornada de puertas abiertas

Sin duda alguna este miércoles ellos serán los protagonistas. El grupo Gente de Zona ofrecerá un concierto en la Plaza Mayor de Salamanca, a partir de las diez de la noche siendo uno los grupos más esperados del cartel de estas Ferias y Fiestas. Una fiesta de ritmos latinos de la mano de Alexander Delgado y Randy Malcom. Originarios de Cuba, han logrado posicionarse como embajadores globales del sonido urbano tropical, fusionando reguetón, música cubana y pop latino con una identidad única y altamente comercial.
Sus grandes éxitos, como ‘Bailando’ junto a Enrique Iglesias y ‘La Gozadera’ con Marc Anthony, sonarán fuerte esta noche en Salamanca.
Además, el grupo salmantino VanDidos actuará en el parque Elio Antonio de Nebrija a las ocho y media de la tarde. VanDidos nació con la idea sencilla de convertir cada concierto en una fiesta compartida. Su propuesta mezcla grandes himnos del pop y el rock de varias generaciones con el sonido indie que ha marcado los últimos años, creando un repertorio capaz de reunir públicos muy distintos alrededor de las mismas canciones.
Dentro del XX Festival de Artes de Calle se han programado dos espectáculos: Recicla Juegos en las pistas deportivas de Vistahermosa, de 17:00 a 20:30 horas, y Domte en el Patio Chico, una obra poética, visual y cómica que contrapone la dominación y la colaboración a través del circo contemporáneo y la participación del público. Inspirada en un imaginario mitológico y acompañada de música en directo, Domte invita a los espectadores a formar parte activa de la escena, construyendo y moviendo las estructuras que dan vida al espectáculo.
En la Plaza Mayor, a la una de la tarde, está previsto un concierto de la Banda Municipal de Música, dirigido por Mario Vercher. Y a las seis y media, habrá pasacalles de charangas y cabezudos por el centro de la ciudad.
Jornada de puertas abiertas
Una veintena de espacios culturales e institucionales de Salamanca participarán mañana en la jornada de puertas abiertas incluida dentro de la programación de ferias y fiestas.
Los horarios de visita son los siguientes: la Casa Consistorial se podrá visitar de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas; el Museo del Comercio, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas; el Centro de Arte Contemporáneo DA2, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas; el Museo de Historia de la Automoción, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas; Ieronimus (Torres de la Catedral) de 10:00 a 20:00 horas, el último pase será a las 19:00 horas; Scala Coeli (Torres de la Clerecía), de 10:00 a 20:00 horas, el último pase será a las 19:15 horas; Monumenta Salmanticae (iglesia de San Millán) estará abierto de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas; la Sala de Exposiciones de Santo Domingo abrirá de 17:00 a 21:00 horas; el Museo Taurino, de 10:30 a 13:30h y de 17:30 a 20:00 horas; el Museo de Art Nouveau y Art Decó, de 10:00 a 19:00 horas; el Centro de interpretación de las Murallas Salmantinas, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas; el Museo del Cerro de San Vicente abrirá de 11:30 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 horas; el edificio histórico de la Universidad se puede visitar de 9:30 a 20:00 horas; la Casa Museo Unamuno de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas; el parque arqueológico del Botánico, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas; las dependencias de la Policía Local de Salamanca se pueden visitar de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas; y el Parque de Bomberos estará abierto de 16:30 a 20:30 horas. La Torre de los Anaya estará abierta de 11:30 a 13:30 y de 18:00 a 21:00 horas y la Filmoteca de Castilla y León se podrá visitar de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.