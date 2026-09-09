Esta es la programación de Ferias y Fiestas para este miércoles: Gente de Zona en concierto y jornada de puertas abiertas

Sin duda alguna este miércoles ellos serán los protagonistas. El grupo Gente de Zona ofrecerá un concierto en la Plaza Mayor de Salamanca, a partir de las diez de la noche siendo uno los grupos más esperados del cartel de estas Ferias y Fiestas. Una fiesta de ritmos latinos de la mano de Alexander Delgado y Randy Malcom. Originarios de Cuba, han logrado posicionarse como embajadores globales del sonido urbano tropical, fusionando reguetón, música cubana y pop latino con una identidad única y altamente comercial.

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Sus grandes éxitos, como ‘Bailando’ junto a Enrique Iglesias y ‘La Gozadera’ con Marc Anthony, sonarán fuerte esta noche en Salamanca.

Además, el grupo salmantino VanDidos actuará en el parque Elio Antonio de Nebrija a las ocho y media de la tarde. VanDidos nació con la idea sencilla de convertir cada concierto en una fiesta compartida. Su propuesta mezcla grandes himnos del pop y el rock de varias generaciones con el sonido indie que ha marcado los últimos años, creando un repertorio capaz de reunir públicos muy distintos alrededor de las mismas canciones.

Dentro del XX Festival de Artes de Calle se han programado dos espectáculos: Recicla Juegos en las pistas deportivas de Vistahermosa, de 17:00 a 20:30 horas, y Domte en el Patio Chico, una obra poética, visual y cómica que contrapone la dominación y la colaboración a través del circo contemporáneo y la participación del público. Inspirada en un imaginario mitológico y acompañada de música en directo, Domte invita a los espectadores a formar parte activa de la escena, construyendo y moviendo las estructuras que dan vida al espectáculo.

En la Plaza Mayor, a la una de la tarde, está previsto un concierto de la Banda Municipal de Música, dirigido por Mario Vercher. Y a las seis y media, habrá pasacalles de charangas y cabezudos por el centro de la ciudad.

Jornada de puertas abiertas

Una veintena de espacios culturales e institucionales de Salamanca participarán mañana en la jornada de puertas abiertas incluida dentro de la programación de ferias y fiestas.

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