Tony Hadley reta a la lluvia y hace disfrutar a sus fans en Salamanca

Salamanca tenía muchas ganas de recibir a Tony Hadley y Toni Hadley tenía muchas ganas de hacer disfrutar a sus fans de Salamanca. Ya quedó claro durante el ensayo general de la tarde en la Plaza Mayor. Sin embargo, minutos antes de las diez de la noche, la lluvia hizo acto de presencia. Y al vocalista británico le dio absolutamente igual: salió al escenario y cautivó con su magnífica voz.

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Tony Hadley, la voz de Spandau Ballet, fue la cita musical internacional de calado en los conciertos de las Ferias y Fiestas de Salamanca. El cantante británico, uno de los referentes del pop internacional de los años 80, repasó durante su actuación una trayectoria de más de cuatro décadas sobre los escenarios, con un repertorio en el que no faltaron canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

Hadley alcanzó la fama mundial como vocalista de Spandau Ballet, banda con la que triunfó internacionalmente gracias a temas como True, Gold o Through the Barricades. El grupo británico fue además uno de los protagonistas del histórico concierto Live Aid celebrado en 1985.