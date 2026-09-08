Más de media hora de retraso por un incendio en la vía de un Media Distancia Madrid – Salamanca

Los pasajeros del tren de Media Distancia de Madrid a Salamanca, que tenía que haber llegado a nuestra ciudad a las 20:49 horas y lo han hecho minutos antes de las nueve y media de la noche.

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El motivo ha sido un incendio cercano a la estructura ferroviaria en la localidad madrileña de Zarzalejo. Esto ha motivado la prioridad de otro tren y la retención del Media Distancia con dirección a Salamanca.