El ensayo de Tony Hadley en la Plaza Mayor congrega a decenas de fans

Tony Hadley es uno de los nombres señalados en rojo en el programa de conciertos de Ferias y Fiestas de Salamanca. El cantante de Spandau Ballet realizará su concierto en la Plaza Mayor de Salamanca durante esta noche.

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Pero antes, concretamente a las seis de la tarde, el británico salió al escenario para realizar el ensayo previo al concierto y allí se dieron cita decenas de fans para disfrutar de su voz.