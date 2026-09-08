El ensayo de Tony Hadley en la Plaza Mayor congrega a decenas de fans

Tony Hadley es uno de los nombres señalados en rojo en el programa de conciertos de Ferias y Fiestas de Salamanca. El cantante de Spandau Ballet realizará su concierto en la Plaza Mayor de Salamanca durante esta noche.
Pero antes, concretamente a las seis de la tarde, el británico salió al escenario para realizar el ensayo previo al concierto y allí se dieron cita decenas de fans para disfrutar de su voz.
El cantante británico, uno de los referentes del pop internacional de los años 80, repasará durante su actuación una trayectoria de más de cuatro décadas sobre los escenarios, con un repertorio en el que no faltarán canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.