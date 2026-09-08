Pistoletazo de salida a la Feria Taurina de Salamanca 2026 con el desenjaule

La tradición es clara: el 8 de septiembre, festividad de la Virgen de la Vega, arrancan los festejos taurinos en la plaza de toros de Salamanca. Y lo hicieron con el desenjaule, uno de los atractivos de la feria para el público, aunque se trata de un festejo fuera de abono.

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Desde las seis de la tarde, se desencajonaron toros de Montalvo, Domingo Hernández, Garcigrande y la novillada de Adelaida Rodríguez. Cada uno de los encierros fue saliendo de diferentes camiones y se fueron hermanando con los bueyes para ser enchiquerados en los corrales de la plaza, donde permanecerán hasta el día de su lidia.