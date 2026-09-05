La Glorieta vuelve a abrir sus puertas al arte de la pintura, la fotografía y la escultura

La Glorieta vuelve a abrir un año más sus puertas al arte que nace fuera de los ruedos.

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Con motivo de la celebración de la feria taurina, entre el 8 y el 20 de septiembre se podrá visitar en los pasillos interiores de la plaza de toros de Salamanca una amplia selección de obras relacionadas con la tauromaquia.

Esta nueva edición de 'Plaza Abierta' pretende acercar al público a las distintas manifestaciones artísticas vinculadas al mundo de la tauromaquia a través de la pintura, la fotografía o la escultura.

Durante los días se feria se podrán observar obras de los siguientes artistas: