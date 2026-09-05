Unionistas, a reaccionar ante el Real Unión de Irún

Después del primer tropiezo liguero, Unionistas quiere levantarse y sumar tres puntos de forma inmediata. Y qué mejor sitio que en el estadio Reina Sofía. Los charros se miden este sábado, a las 18:45 horas, al Real Unión de Irún. Los vascos llegan líderes en la clasificación tras la disputa de la primera jornada.

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Javi Medina tiene claro qué debe mejorar su equipo si quiere ganar. “Ocasión, pegada y control. Fuimos de los equipos que más balón robó en campo contrario. En esta primera jornada nos ha costado un poco más y tenemos que hacerlo a través del control”, asegura el sevillano.

De inicio, el técnico de Unionistas tendrá que despejar las incógnitas en el once titular y tendrá que suplir las bajas de Emilio Bernad, Retu y Ramiro Mayor.

En las últimas horas del mercado, Unionistas logró las incorporaciones de Diego Caballo y Gonzalo Pastor. "Vengo aquí a poner mi granito de arena: ser titular o no es decisión del míster", asegura el lateral izquierdo salmantino.

El Real Unión de Irún, recién ascendido a Primera RFEF, se ha reforzado esta campaña con jugadores como Gaizka Martínez, Unai Medina, Merquelanz o Galarza.