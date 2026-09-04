Javi Medina: “Necesitamos atacar bien para defender bien, que es lo que no hicimos el otro día”

Javi Medina se mostraba calmado tras la semana de trabajo de sus jugadores y dejaba atrás la derrota en el debut ante el Lugo. Ahora sí, ponía los cinco sentidos en sumar los tres primeros puntos ante el Real Unión de Irún.

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Resarcirse de la derrota. “Tenemos una nueva oportunidad en el Reina Sofía. Tenemos ganas de revertir las cosas que no hicimos bien. El Real Unión es un equipo muy peligroso porque roba y corre con los extremos y tenemos que mejorar porque al Lugo le dimos muchas facilidades”.

Posesión sin efectividad. “Ocasión, pegada y control. Fuimos de los equipos que más balón robó en campo contrario. En esta primera jornada nos ha costado un poco más y tenemos que hacerlo a través del control”.

Convocatoria. “Están todos disponible. Solo tenemos las bajas de Retu y de Bernad por sanción. Tiraremos de la convocatoria. Ramiro también está con el oblicuo y estará la semana que viene”.

¿En qué tiene que mejorar Unionistas? “Atacando bien. Necesitamos atacar bien para defender bien, que es lo que no hicimos el otro día. Tenemos muchos jugadores polivalentes como ha dicho Antonio”.

Daza, titular en la portería. “Tiene un talento y unas virtudes, con crecimiento enorme. Le conozco desde la cantera del Betis”.

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