La presentación de Chatiliez, Pastor, Diego Caballo y Arnau Casas: “Unionistas ha sido un trampolín para la gente joven”

Cuatro jugadores de una tacada para cerrar el mercado de Unionistas. Arnau Casas, Chatiliez, Gonzalo Pastor y Diego Caballo se presentaron como nuevos jugadores del club charro y todos tuvieron un mensaje similar para hacer crecer al club.
Willy Chatiliez. “A nivel personal mucho que mejorar y que trabajar. He dado una versión buena de mí, pero queda mucho por delante. Tanto Antonio como Javi me comentaron que podía ser un buen resorte hacia el fútbol profesional y tengo que aprovechar la oportunidad. Son los detalles y la emoción del fútbol, una acción te puede cambiar el partido. La próxima confío en que entrará”.
Arnau Casas. “Hay mucha competencia, pero siempre es positiva y nos hace crecer como jugadores. Nos gusta tener este estilo, nos sentimos cómodos a través de la posesión del balón”.
Diego Caballo. “Ha sido una situación rara y complicada, siempre a última hora de mercado cambia todo. Antonio me explicó e hice también la pretemporada con el equipo. Pensé que era una buena opción y aquí estoy. Vuelta a casa es bonito, pero complicado. Llevaba 17 o 18 años sin volver a Salamanca y ahora es abrumador. Cuando me fui no existía Unionistas y ahora sí y existía el Salamanca y ahora no. Vengo aquí a poner mi granito de arena: ser titular o no es decisión del míster. Unionistas ha sido un trampolín para la gente joven”.
Gonzalo Pastor. “Todo ha sido muy de última hora. Vengo aquí a Salamanca con muchas ganas e ilusión de aportar mi granito de arena. Yo me siento muy cómodo por dentro, de 8 o 10 e incluso de segundo delantero. Pere Marco es muy amigo mío y he visto marcarle goles y me dijo que es un club que ayuda a crecer a los jóvenes”.