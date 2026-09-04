Condenado por agresión sexual uno de los dos alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca

Una condena, una absolución por falta de pruebas y la no responsabilidad de la Diputación de Salamanca resume la sentencia publicada por el Tribuna de Menores de Salamanca en el caso de la denuncia por acoso sexual de dos alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca a otra compañera menor de edad.

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La sentencia reconoce a uno de los dos alumnos denunciados como autor de un delito de agresión sexual por lo que se la impuesto la medida de libertad vigilada con una duración de dos años en los que tendrá que someterse a programas formativos de educación sexual y de educación en igualdad.

Además, se le impone la prestación de 100 horas de servicios a la comunidad y la prohibición de aproximarse a la alumna agredida en cualquier lugar donde se encuentre en la distancia mínima de 100 metros, así como se le prohíbe comunicarse con ella por cualquier medio durante dos años. También se le impone el pago de 1.500 euros a la menor.