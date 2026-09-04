Este es el programa completo de Salamaq para este viernes

VIERNES, DÍA 4 DE SEPTIEMBRE 10:00 h. Reunión del Consejo Agrario de Castilla y León Lugar: Sala de la Lonja

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12:00 h. Exhibición en pista de ejemplares de Caballo de Deporte Español, Pura Raza Española, Pura Raza Árabe, Bretón y Shire, a la mano, montados, carrusel y enganche Lugar: Anillo de exhibiciones (entrada libre hasta completar aforo)

12:30 h. Entrega del Premio del XVI Concurso de Fotografía “La raza morucha y su entorno” Lugar: Stand Raza Morucha (entrada libre hasta completar aforo)

12:30 h. Degustación de Productos Ganaderos: Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico AECERIBER, Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retinta y Asociación de Criadores de Cabra del Guadarrama. Restaurante El Mesón de Gonzalo. Chef: Jesús Colorado Lugar: Carpa Ganadera (entrada libre hasta completar aforo)

17:00 h. Exhibición en pista de ejemplares de Caballo de Deporte Español, Pura Raza Española, Pura Raza Árabe,Bretón y Shire, a la mano, montados, carrusel y enganche Lugar: Anillo de exhibiciones (entrada libre hasta completar aforo)

18:00 h. Presentación de novillos de subasta de la raza Blonde de Aquitania Lugar: Stand CONABA. Nave nº 1 de ganado Vacuno (entrada libre hasta completar aforo)

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19:00 h. Cuentacuentos infantil “Moruchina”, por Dª. Cristina Paredes Lugar: Carpa Ganadera (entrada libre hasta completar aforo)

19:00 h. Subasta solidaria de chuletero y solomillos para hostelería y chuletones para el público de vaca charolesa madurada, organizado por UCHAE a beneficio de AESNI Lugar: Pista de concurso Nave de ganado Vacuno Charolés (entrada libre hasta completar aforo)

19:30 h. Entrega de Premios porcino ibérico a cargo de AECERIBER Lugar: Stand Diputación de Salamanca – Pabellón Central (entrada libre hasta completar aforo)

CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SELECTO 11:00 h. XXXIV Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Limusina. Lugar: Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania (entrada libre hasta completar aforo)

11:00 h. XLII Concurso Morfológico Nacional de la Raza Morucha Lugar: Nave de ganado Vacuno (entrada libre hasta completar aforo)

11:00 h. XXXVII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa. Lugar: Pista de concurso Nave de ganado Vacuno Charolés (entrada libre hasta completar aforo)

11:00 h. XXXV Concurso – Exposición Nacional de Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana. Lugar: Nave de ganado Ovino - Caprino (entrada libre hasta completar aforo)

11:00 h. Concurso Morfológico Interprovincial de la Raza Avileña Negra Ibérica Lugar: Nave de ganado Vacuno (entrada libre hasta completar aforo)

11:45 h. II Concurso – Exposición de Ganado Selecto de Raza Caprina de las Mesetas. Lugar: Nave de ganado Ovino - Caprino (entrada libre hasta completar aforo)

16:30 h. XXXVII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa. Lugar: Pista de concurso Nave de ganado Vacuno Charolés (entrada libre hasta completar aforo)

17:00 h. XXXIV Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Limusina. Lugar: Carpa de concurso Limusin - Blonde de Aquitania (entrada libre hasta completar aforo)

JORNADAS PROFESIONALES 11:00 h. Sectorial Nacional de Vacuno de ASAJA: 11:45 h. Inauguración. D. Juan Luis Delgado Egido, Presidente de ASAJA Salamanca. 12:00 h. Situación actual y perspectivas del mercado del vacuno. D. Javier López López, Director de PROVACUNO. 12:30 h. Perspectivas de la agricultura y ganadería europea desde Bruselas. D. Massimiliano Giansanti, Presidente del Comité de las Organizaciones Profesionales Agrarias de la UE (COPA-COGECA) 13:00 h. La nueva estrategia europea para la ganadería. D. Carlos Martín Ovillo, DG Agri Comisión Europea. 14:00 h. Clausura. D. Pedro Barato Triguero, Presidente de ASAJA Nacional ORGANIZA: ASAJA COLABORA: PROVACUNO Lugar: Salón de actos. Edificio Pabellón Central (entrada libre hasta completar aforo)

11:15 h. Charla: Mantintxo te enseña a cocinar. D. David de Jorge, cocinero ORGANIZA: DEHESA GRANDE Lugar: Carpa Ganadera (entrada libre hasta completar aforo)

11:00-12:00 h. Charla: ¿Comprarías este producto? El reto del márquetin agroalimentario. Descubre cómo las marcas influyen en nuestras decisiones de compra y crea el envase perfecto para un producto de Castilla y León. Dª. Eva Lahuerta Otero, profesora de la USAL. ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Lugar: Stand de la Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central (entrada libre hasta completar aforo)

13:00-14:00 h. Charla: Después de la EHE: las secuelas que siguen afectando a nuestras explotaciones. Dª. Mercedes Sánchez Barba, profesora de la USAL. ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Lugar: Stand de la Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central (entrada libre hasta completar aforo)

16:00-17:00 h. Taller: Microbioma del suelo: la clave para un cultivo rentable. Grupo de Transferencia del conocimiento MICROFUN de la USAL ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Lugar: Stand de la Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central (entrada libre hasta completar aforo)

17:00-18:00 h. Charla: Conectando la investigación con el entorno: proyectos del GTC MICROFUN y IBERIAN CHERRY: la cereza como modelo de innovación para fortalecer la biodiversidad y la cadena de valor alimentaria. Grupo de Transferencia del conocimiento MICROFUN de la USAL ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Lugar: Stand de la Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central (entrada libre hasta completar aforo)

19:00-21:00 h. Taller: Microbioma del suelo: la clave para un cultivo rentable. Grupo de Transferencia del conocimiento MICROFUN de la USAL ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Lugar: Stand de la Universidad de Salamanca. Edificio Pabellón Central (entrada libre hasta completar aforo)

16:00 h. Grupo Operativo SmartFarmRANI: Conversaciones sobre el futuro del vacuno extensivo. Dª Teresa Antoñanzas, Dep. Técnico RFEAGAS. Dª Mar González, Real Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Avileña – Negra Ibérica. D. Víctor Fernández, ZOOTECNIA Análisis Clínicos Veterinarios. D. Pablo Iglesias, INSAVETInvestigación y Salud Veterinaria. D. Vicente Jimeno, Universidad Politécnica de Madrid. Dª Clara Díaz, INIA

17:00 h. Grupo Operativo REGENEREX: Conocimiento, Innovación y Experiencia para una ganadería más resiliente y sostenible. D. Juan María Gallardo, Departamento Técnico RFEAGAS. Dª Jennifer Calros, Universidad de Córdoba. D. Julio Villodre, Agrisat Iberia. D. Ángel Mayo García, Real Asociación Española de Criadores deGanado Vacuno Selecto de Raza Avileña – Negra Ibérica. D. Jesús Gil Fernández, Asociación de Ganaderos Criadores de la Raza Caprina Blanca Celtibérica. ORGANIZA: RFEAGAS Lugar: Salón de actos. Edif. Pabellón Central (Entrada hasta completar aforo)

18:00 h. Película documental: Mujeres de Tierra y Cielo ORGANIZA: FADEMUR, Diputación de Salamanca, Salamaq Lugar: Salón de actos. Edif. Pabellón Central (entrada libre hasta completar aforo)

18:30 h. La Revolución Genómica. D. Gregorio José Alcántara Isidro, Colegiado del Ilustre Colegio de Veterinarios de Salamanca. Director Gerente y veterinario de la Federación Frisona de Castilla y León

19:45 h. Enfermedad de Newcastle: Actualización Epidemiológica, Diagnóstica y de Control. Dª. Noelia Núñez Granado. Colegiada del Ilustre Colegio de Veterinarios de Salamanca. Miembro de la AETOX (Asociación Española de Toxicología) ORGANIZA: Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca Lugar: Sala de la Lonja (entrada libre hasta completar aforo)

ACTIVIDADES TIERRA DE SABOR 11:30-14:30 h. Cromo Selección Tierra de Sabor. Crea tu cromo de fútbol y forma parte del equipo de SALAMAQ’26

12:30-14:00 h. ¿Quién es quién? La Selección del Sabor. Pon a prueba tus conocimientos y juega en equipo

16:30-20:30 h. Cromo Selección Tierra de Sabor. Crea tu cromo de fútbol y forma parte del equipo de SALAMAQ‘26

16:30-20:00 h. ¿Quién es quién? La Selección del Sabor. Pon a prueba tus conocimientos y juega en equipo

Lugar: Stand de Tierra de Sabor. Edificio Pabellón Central (entrada libre hasta completar aforo)

ACTIVIDADES SALAMANCA EN BANDEJA 12:00-14:00 h. Cata de productos agroalimentarios: Cooperativa Reina Kilama, Quesos Amado Charra, Bodega Julián Madruga

17:00-19:00 h. Cata de productos agroalimentarios: Legumbres Espino, Obleas Pan de Ángel, Bodega El Abuelo Flores

Lugar: Pabellón Circular Salamanca en Bandeja (entrada libre hasta completar aforo)