Toda la información sobre la Feria de Día 2026 que arranca este viernes en Salamanca

La Feria de Día de Salamanca 2026 se inaugura este viernes, 4 de septiembre, ante un evento que tras veinte años de vida afronta su última organización tal y como se ha venido haciendo, situando las casetas en pleno centro de la capital del Tormes. Durante este año, serán un total de 35 establecimientos repartidos por cinco zonas diferentes que estarán hasta el 15 de septiembre.

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Estas estarán en la plaza del Mercado, plaza de San Román, Rector Lucena, plaza de los Bandos y parque de La Alamedilla. Los cambios han sido visibles, pasando de los seis a los doce establecimientos en La Alamedilla, la plaza del Mercado de los cuatro a los cinco, Rector Lucena mantiene tres de sus establecimientos, la plaza de San Román sustituye a la Rúa Mayor con otros tres locales y, por último, la plaza de los Bandos, siendo la zona más céntrica en la que poder tomar el Pincho de Feria con 12 establecimientos.

El precio será de 3,5 euros, como otros años, incluyendo tanto el pincho como el refresco. Los horarios variarán en función de los días de entresemana, las vísperas de festivos o los propios festivos. El horario habitual será de 12:00 a 00:30 horas, ampliándose hasta las 01:00 horas los fines de semanas y los festivos. De cara a respetar el descanso de los vecinos, la música estará activa de 12:00 a 16:00 horas y de 19:00 hasta cierre de los establecimientos.

Los baños portátiles estarán en las zonas de Plaza de los Bandos, Calle Rector Lucena y Parque de la Alamedilla, mientras que en las plazas del Mercado y San Román serán los establecimientos los que cedan sus baños para el uso de los clientes.

El propio Ayuntamiento de Salamanca ha garantizado servicios de limpiezas constantes, además de haber reforzado el dispositivo de seguridad con más presencia de la Policía Local, tanto controlando lo que ocurre en la Feria de Día, como los conciertos de la Plaza Mayor.

Fin de la Feria de Día tal y como lo conocemos hasta ahora Tal y como avanzó en la presentación el presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro, se están planteando nuevas posibilidades de cara a 2027, siendo una de las grandes soluciones el antiguo Mercasalamanca, reformado completamente por el Ayuntamiento de Salamanca y donde, además de las casetas, podrían organizarse conciertos y otro tipo de eventos.

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Cabe destacar que también se rechazaron siete de las propuestas que hizo la Asociación de Hostelería de Salamanca al consistorio, ofreciendo estos últimos otros espacios en distintos barrios de la ciudad. Uno de ellos era, además, la recién reformada plaza de San Román, con el objetivo de acoger la totalidad de las casetas en el lugar.

Por otro lado, este mismo año se ofreció asentar los puestos en Mercasalamanca, otra iniciativa rechazada por la organización hostelera, quedando el tema en ‘standby’ para futuras reuniones. A pesar de ello, Moro anunció el fin de la Feria de Día como se ha venido realizado durante veinte años, con las únicas suspensiones de 2020 y 2021 a causa de la pandemia.

De este modo, desde 2027, seguramente sea Mercasalamanca el lugar elegido para este evento, donde se incluirá una programación cultural alternativa para animar el ambiente y trasladando toda una tradición festiva del centro de la ciudad al barrio de Garrido.