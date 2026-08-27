Estas son las diferentes zonas y sus pinchos en la Feria de Día de Salamanca 2026

La Feria de Día es uno de los eventos más esperados por las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026. Este año estarán divididas en cinco zonas diferentes en las que un total de 35 pinchos se podrán degustar. Con opciones para todos los gustos, estas son las áreas en las que se puede consumir por un precio de 3,5 euros, en donde se pagaría tanto el Pincho de Feria del establecimiento como una consumición de bebida. Estarán desde el 4 de septiembre hasta el 15 de septiembre.