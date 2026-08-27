Estas son las diferentes zonas y sus pinchos en la Feria de Día de Salamanca 2026

La Feria de Día es uno de los eventos más esperados por las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026. Este año estarán divididas en cinco zonas diferentes en las que un total de 35 pinchos se podrán degustar. Con opciones para todos los gustos, estas son las áreas en las que se puede consumir por un precio de 3,5 euros, en donde se pagaría tanto el Pincho de Feria del establecimiento como una consumición de bebida. Estarán desde el 4 de septiembre hasta el 15 de septiembre.
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Pinchos y localizaciones
Plaza del Mercado
- Perrito Canalla con Salsa Bic Mac
- Mollete de Secreto con Mahonesa de de Kimchi
- Hamburguesita de Buey Wagyu
- Pulled Pork con Salsa Barbacoa
- Mollete de calamares con suave de Alioli
Plaza de San Román
- Chapatina recién horneada se Secreto Ibérico con Salsa Blanca
- Delicias de Jamón Ibérico
- Hamburguesita de Morucha
Rector Lucena
- Cheesburguer Spams Dry Aged
- Minihamburguesa de Vacavieja
- Morenito Rifeño de Pollo
Plaza de los Bandos
- Tostita de Criollo con Salsa de Cerveza
- Susurro Ibérico
- Delicia de Pavo sobre confitura de tomate, mostaza Dijon y cebollita crujiente
- Probadura de salchichón con patatas paja
- Tosta de lacón a la gallega
- Perrito Juanito de Vaca Vieja
- Pan Bao de tartar de salchichón
- Brioche de mogote confitado a baja temperatura y salsa Revolutum
- Bocatín Piripi
- Mollete de solomillo con salsa de cabrales
- Piruleta de pollo
- Pincho Moruno
La Alamedilla
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- Ranchito
- Lágrimas de cabecero con miel y mostaza
- Al Chipirón
- La Rana
- Pan con pollo
- El Señorito
- Montadito de panceta
- Chapatita recién horneada de cabecero con salsa 0.7
- Mini Cheddar Crunch
- Bocata de calamares (oh!!)
- Bikini de lomo braseado trufado
- Montadito de papada con salsa de miel y mostaza