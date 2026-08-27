Dos detenidos en Béjar, uno menor, con media tonelada de cocaína en un turismo

La Policía Nacional ha intervenido más de media tonelada de cocaína en un vehículo que circulaba por la A-66, en la provincia de Salamanca, y ha detenido a sus dos ocupantes, uno de ellos menor de edad, según ha recogido Europa Press de fuentes policiales.

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El operativo se desarrolló la noche del martes 25 de agosto, después de que los agentes tuvieran conocimiento de que un vehículo investigado podría estar transportando droga por la Autovía Ruta de la Plata. Tras establecer un dispositivo de seguimiento, los policías lograron interceptarlo en el kilómetro 692.

Durante el registro encontraron 18 fardos de cocaína, cada uno con unos 30 paquetes de aproximadamente un kilogramo. Los fardos presentaban signos de humedad y estaban envueltos en una red, un sistema utilizado habitualmente para facilitar la recuperación de la droga tras su contacto con el agua.

Los dos ocupantes fueron detenidos por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas y falsedad documental. El menor ha sido entregado a sus progenitores siguiendo las instrucciones de la Fiscalía, mientras que el otro detenido pasará próximamente a disposición judicial.