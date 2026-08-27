La Feria de Día de Salamanca podría desaparecer del centro en 2027

Durante la mañana de este jueves, 27 de agosto, se presentaba la que podría ser la última Feria de Día tal y como la conocemos. Con un total de 35 establecimientos distribuidos por cinco zonas diferentes, los salmantinos y salmantinas podrán pasearse por el centro mientras toman un Pincho de Feria y un refrigerio, una acción que podría cambiar radicalmente desde 2027.

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Durante los últimos años, se ha podido apreciar cómo se han ido suprimiendo ciertas zonas y números de casetas en pro de primar el descanso de los vecinos del centro de Salamanca, reduciendo drásticamente la cantidad de bares y restaurante que decidían optar por la Feria de Día.

Jorge Moro, presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca, ha afirmado que "estamos trabajando juntos al Ayuntamiento para darle una vuelta", buscando alternativas debido a que “en las zonas monumentales hemos ido desapareciendo y somos los primeros que queremos proteger el centro”.