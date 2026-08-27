Los datos de una víctima destapan al presunto responsable de la estafa de las falsas multas de la ORA en Salamanca

Un falso tiket de la ORA colocado en el parabrisas de un vehículo en Salamanca terminó llevando a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) hasta una página web fraudulenta y, posteriormente, hasta la persona que la había registrado.

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El caso comenzó en junio de 2024, en plena alerta por una estafa en la que se colocaban en los vehículos supuestas multas de estacionamiento que imitaban los tiques de la ORA. Los avisos incluían una dirección de internet a la que las víctimas debían acudir para pagar la presunta sanción. El Ayuntamiento de Salamanca ya había advertido entonces de que se trataba de una estafa y había pedido a los ciudadanos que avisaran a la Policía Local si encontraban uno de estos tikets.

ESTAFA TICKETS ORA

Pero detrás de aquella web había además otro problema: los datos personales de una persona habían quedado expuestos públicamente.

El 14 de junio de 2024, la víctima recibió un correo electrónico de un remitente desconocido en el que se le indicaba que su supuesto sitio web ya estaba instalado. Al entrar en la página, descubrió algo que no esperaba: allí aparecían su nombre y apellidos, su dirección de correo electrónico, su número de DNI y una fotografía suya, sin que hubiera dado permiso para ello.

Una web creada para el fraude La investigación permitió confirmar que el dominio estaba vinculado directamente con la estafa de las falsas sanciones de la ORA en Salamanca. La propia resolución de la AEPD señala que la página era utilizada para el supuesto pago de las infracciones y que los datos de la víctima aparecían al acceder al sitio.

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