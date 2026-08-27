Dos personas heridas tras atropellar a un animal y chocar con otro turismo en Encinas de Abajo

Dos varones de unos 45 años han resultado heridos en la noche de este jueves tras un accidente ocurrido en la A-50, a la altura de Encinas de Abajo, en sentido Salamanca.

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El suceso se produjo a las 01:21 horas, cuando un turismo atropelló a un animal en el punto kilométrico 82 de la A-50. Posteriormente, otro vehículo se vio implicado en una colisión por alcance.

Hasta el lugar se solicitó asistencia sanitaria para los dos ocupantes, uno de ellos con dolor en el pecho y otro con lesiones en una mano.