El PSOE reclama medidas ante las largas esperas en las Urgencias del Hospital de Salamanca

El PSOE de Salamanca ha exigido explicaciones a la Junta de Castilla y León por las esperas de hasta ocho horas registradas este verano en las Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Salamanca tal y como adelantó este medio. Los procuradores socialistas Fran Díaz, Noelia Merino y Miguel Ángel Luengo han registrado una batería de preguntas en las Cortes para conocer qué medidas se han adoptado para reforzar el servicio.

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Los socialistas aseguran haber recibido numerosas quejas de pacientes que han tenido que esperar durante horas para ser atendidos y califican la situación de “colapso de las urgencias”. Reclaman a la Junta que aclare si se incrementó el personal y los recursos durante los meses de julio y agosto, teniendo en cuenta tanto las vacaciones de los profesionales sanitarios como el aumento de población que experimenta la provincia en verano.

Uno de los casos señalados por el PSOE es el de un paciente de 87 años que acudió al hospital el día 18 y permaneció siete horas en Urgencias antes de marcharse a casa sin completar su atención. La familia habría presentado posteriormente una reclamación ante Sacyl.

El procurador socialista Fran Díaz considera que no se trata de hechos aislados. “Llevamos todo el verano recibiendo quejas de salmantinos que esperan durante horas”, denuncia, al tiempo que reclama una respuesta de la Administración autonómica.

Entre las cuestiones planteadas en las Cortes, el PSOE pide a la Junta que facilite el tiempo medio de espera por paciente durante cada una de las semanas de julio y agosto, además de detallar los recursos destinados al refuerzo de las Urgencias.

Los socialistas reclaman así transparencia sobre el funcionamiento del servicio y sobre la planificación sanitaria durante el verano. “Los salmantinos tienen derecho a saber si se reforzaron las Urgencias, con qué medios se hizo y cuáles han sido los tiempos reales de espera”, concluye Díaz.