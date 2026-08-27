Organizan la primera batalla para ‘Farmear Aura’ en Salamanca

‘Farmear Aura’ se ha convertido en el nuevo reto viral entre los más jóvenes. En países del continente americano como México, Perú o Argentina han visto como cientos de personas se reúnen en parques de la ciudad de cara a que, con diferentes gestos, se gana un cierto prestigio imaginativo que el público premia con la victoria o la derrota.

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Este tipo de retos, como no podían ser de otra forma, han llegado finalmente a la capital del Tormes. A través de las redes sociales, como se ha podido ver en Tik Tok, los jóvenes han organizado esta quedada a partir de las 18:30 horas en el Parque de La Alamedilla, intentando reunir asçi a cientos de personas que podrán comprobar de primera mano quién tiene más ‘Aura’.

El concepto proviene de dos palabras muy utilizadas en la jerga juvenil. El primero de ellos es ‘Farmear’, que consiste en recoger diferentes tipos de recursos en videojuegos, normalmente materiales que pueden servir para construir objetos. En este caso, en recolectar ‘Aura’.

Batalla De Aura

En el caso del ‘Aura’, es una forma de denominar al carisma, como un halo que envuelve a una persona, siempre en un sentido imaginativo. Así pues, recogiendo todo ese prestigio, se ganan una serie de puntos que más tarde el público vota, a través de aplausos o abucheos, pero siempre sin utilizar la violencia.

Esta tendencia de internet, ya popular entre la cultura juvenil, intentará reunir todo ese carisma en la capital del Tormes, ya sea con gestos de videojuegos como Fornite, o el famoso ‘six seven’, popularizado por el rapero Skrilla y que llegó hasta el mismo Papa León XIV.

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Los ‘Therian’, el anterior reto viral

El anterior reto viral famoso fue el de los Therian, levantando polémica entre muchas personas que criticaban la actitud de algunos jóvenes que se sentían animales. En este caso, se hizo un llamamiento en la Plaza Mayor de Salamanca en la que cientos de personas esperaron sin suerte el evento.