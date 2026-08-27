Dos alumnos del IES Fray Luis de León y de la Vaguada de la Palma, entre los premios extraordinarios de la ESO del curso 2025-2026

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este jueves los premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso académico 2025-2026.

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En la lista de premiados hay dos alumnos de Salamanca: Manuel Mateos Sánchez del IES Fray Luis de León y Vladyslav Vedenieiev del IES Vaguada de la Palma.

Los estudiantes a los que se le ha concedido este distintivo recibirán un diploma acreditativo y una asignación económica de mil euros, que será transferida a la cuenta bancaria que figure en el impreso de solicitud.

La obtención de este premio se anotará en el historial académico del alumno o alumna y se incorporará a su expediente académico.

El Director General de Innovación y Formación del Profesorado comunicará al Ministerio de Educación y Formación Profesional la relación del alumnado que haya obtenido el Premio Extraordinario de ESO, con indicación de la Primera Lengua Extranjera o la opción de Matemáticas cursada. Se puede optar previa inscripción a los Premios Nacionales de Educación Secundaria Obligatoria que anualmente se convocan.

El objetivo de estos reconocimientos es reconocer el aprovechamiento de los alumnos que han cursado la educación básica en la comunidad.