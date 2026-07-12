Una treintena de alumnos de Bachillerato de Salamanca reciben tres premios de la Consejería de Educación

Treinta alumnos de Bachillerato de tres colegios de Salamanca son premiados con tres premios por la Consejería de Educación, distinguiendo los mejores proyectos de Investigación/Excelencia (BIE) correspondientes al curso 2025-2026.

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En esta convocatoria se han concecido un total de 29 premios con 271 alumnos matriculados.

Por provincias, Valladolid concentra el mayor número de centros y alumnado, con 7 centros, 56 alumnos de 2.º BIE y 5 premios; le siguen Soria, con 3 centros, 48 alumnos y 5 premios, y León, con 3 centros, 34 alumnos y 4 premios. En Zamora hay 4 centros con 34 alumnos y 3 premios, mientras que Salamanca cuenta con 3 centros, 30 alumnos y 3 premios, y Palencia con 2 centros, 30 alumnos y 3 premios. Burgos participa con 4 centros, 20 alumnos y 3 premios, Segovia con 2 centros, 11 alumnos y 2 premios, y Ávila con 1 centro, 8 alumnos y 1 premio.