Más profesores para las aulas de Castilla y León: 329 nuevos puestos el próximo curso

La educación pública de Salamanca contará el próximo curso 2026-2027 con un importante refuerzo de personal docente. La Junta de Castilla y León ampliará la plantilla jurídica de profesorado en la Comunidad con 329 nuevos puestos, de los que 41 corresponderán a la provincia salmantina entre las etapas de Secundaria, Primaria y Formación Profesional.

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Según la modificación de plantillas a la que ha tenido acceso la Agencia Ical, la enseñanza secundaria será la gran beneficiada de este incremento de efectivos. En el caso de Salamanca, se crearán 24 nuevas plazas en los institutos de la provincia, dentro de las 220 incorporaciones previstas para toda Castilla y León en esta etapa educativa.

Por su parte, la plantilla de maestros sumará 15 nuevos puestos en Salamanca, integrados en las 93 plazas de nueva creación contempladas para el conjunto de la Comunidad. Además, la Formación Profesional contará con dos plazas en la provincia salmantina.

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