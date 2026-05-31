La Mini Olimpiada de Química brilla con 76 estudiantes salmantinos

La IV Mini Olimpiada de Química de Castilla y León reunió este viernes a 386 estudiantes de 4º de ESO de toda la Castilla y León. Salamanca destacó nuevamente por su elevada participación, con 76 alumnos, consolidándose entre las provincias con mayor representación en el certamen.

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La prueba se celebró en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Salamanca, donde los participantes resolvieron un examen de 40 preguntas sobre conocimientos de química. Los alumnos premiados en la sede salmantina fueron Guillermo Torés Noriega del Colegio Sagrada Familia Siervas

de San José(primer premio), Inés Panero Lameda del Colegio La Milagrosa (segundo) y Elena Pérez Sastre del IES Lucía de Medrano (tercero).

Además, los tres mejores clasificados de toda Castilla y León se darán a conocer durante los actos

de celebración de la festividad de San Alberto Magno, patrón de las ciencias, previsto

para el próximo mes de noviembre.